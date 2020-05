A10 Noord binnenring tijdens Hemelvaart en Pinksteren afgesloten voor groot onderhoud

Het groot onderhoud aan ring Noord is vanwege de coronacrisis vervroegd en gaat nu tijdens de Hemelvaart- en Pinksterperiode van start. De weg krijgt onder andere een nieuwe asfaltlaag. Als eerste is de binnenring, richting Utrecht, aan de beurt. De binnenring wordt afgesloten en de extra reistijd kan oplopen tot een uur. De buitenring blijft gewoon open. AT5's Het Verkeer spreekt met de omgevingsmanager Dick van der Kolk over deze grote klus.

De werkzaamheden vinden plaats tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 – IJburg, richting Utrecht/Amersfoort. Het onderhoud is eens in de vijftien jaar nodig legt Van der Kolk uit. 'Je kunt je voorstellen dat er best veel verkeer over de A10 Noord rijdt en het gevolg daarvan is slijtage van het asfalt. Dat gaan we nu vervangen en ook gaan we de vangrails herstellen.'

Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden alleen in de zomer uitgevoerd worden maar door de coronacrisis zijn ze nu vervroegd. 'Dit doen we om twee redenen', legt Van der Kolk uit. 'Enerzijds werken we momenteel door het coronavirus op 1,5 meter afstand. Dat betekent dat de aannemer meer tijd nodig heeft om het werk uit te voeren. En anderzijds is het natuurlijk veel rustiger momenteel op de weg dus kunnen we met minder hinder het werk uitvoeren.

Automobilisten die we spreken begrijpen dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 'Op zich heb ik daar totaal geen probleem mee, het is onderhoud van de weg. In deze periode is het natuurlijk ook een goede tijd ervoor', vertelt een dame in de auto. Een andere automobilist is het ermee eens. 'Ik vind het goed dat ze dat doen. Ik neem aan dat het daardoor ook wat veiliger wordt.'