Politiek Birorijders blij met nieuw parkeerbeleid: 'Kreeg vaak gezeik op de stoep'

Het nieuwe parkeerbeleid voor Biro's, dat vanaf 1 juli in moet gaan, leidt tot uiteenlopende reacties. Birobezitters reageren overwegend positief, maar automobilisten vrezen een groot tekort aan parkeerplekken.

De meeste Biro's staan nu nog op de stoep. Dat kon omdat ze werden gezien als gehandicaptenvoertuigen, maar dat is veranderd door een uitspraak van de rechter. Daardoor moeten de wagentjes straks op normale parkeerplekken staan. Eigenaren kunnen een in de hele stad geldige parkeervergunning van 450 euro per jaar aanvragen. Ze kunnen er ook voor kiezen om bij een parkeerautomaat te betalen. Pieter Vermeer, directeur van Biro Nederland, laat weten dat hij tevreden is over het nieuwe beleid. Hij noemde het parkeergedrag van sommige Birorijders eerder al 'niet optimaal'. Vermeer heeft de afgelopen maanden ook met de gemeente gesproken over het nieuwe beleid.

Dit moet na 1 juli een boete opleveren.

Verschillende Birorijders zeggen tegen AT5 blij te zijn dat ze niet meer op de stoep hoeven te parkeren. 'Het is wel logisch', zegt een Birorijder die rondrijdt in de Kinkerbuurt. 'Ik heb heel vaak gezeik gehad als ik hem op de stoep zette. En uiteindelijk betalen we er straks wel voor.' Veel automobilisten zijn er niet enthousiast over. 'Geen goed idee van die gasten', zegt een van hen. 'Want we hebben al minder parkeerplekken. We moeten al veel rondrijden om de auto kwijt te kunnen.' Een ander: 'Als ze nou meer parkeerplekken gaan realiseren... Maar dat gaat niet gebeuren.'

Zo moeten alle Biro's straks geparkeerd worden.