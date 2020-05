Plexiglas, looproutes en video-zittingen: rechtbank weer gedeeltelijk open

Publiek is nog altijd niet welkom en slechts de helft van de zittingszalen kan worden gebruikt. Toch is de rechtbank sinds deze week weer open. Zij het met flink wat maatregelen. En dat heeft gevolgen voor zittingen, die nu soms op afstand via een videoverbinding moeten worden gevolgd.

'Die pijlen moet je gewoon volgen', zegt Christa Wiertz-Wezenbeek, president van de Rechtbank Amsterdam, terwijl ze op de blauwe pijlen op de vloer wijst. 'Zo kan iedereen anderhalve meter afstand houden.'

Wat verder opvalt, is het vele plexiglas in het gebouw. Zo zit de bode bij de bodebalie erachter en ook in de zittingszaal zien we veel stukken plexiglas, onder andere bij de stoelen van de advocaten, de rechters en de griffier. Het moge duidelijk zijn dat de rechtbank flink is aangepast op de coronamaatregelen. Maar daardoor is veel nog niet zoals het was.

Dependance op de Zuidas

'Deze locatie is ingewikkeld: we zitten hier in de tijdelijke nieuwbouw, dus het heeft best veel gangetjes', vertelt Wiertz-Wezenbeek. De Amsterdamse rechtbank zou aanvankelijk in december gaan verhuizen naar een nieuwe locatie (pal naast het huidige gebouw), maar door de coronacrisis is dat uitgesteld. 'Waarschijnlijk wordt het maart volgend jaar.'

'De focus in het gebouw ligt nu op strafrecht en familie -en jeugdrecht, maar we hebben natuurlijk nog veel meer zaken. Handelszaken, kantonzaken van mensen met schulden. Daar hebben we nu vier zalen voor geregeld in het WTC', zegt de president van de rechtbank. Volgende week gaan daar de eerste zittingen, kleine kantonzaken, van start. 'Ook daar zijn we van alles voor aan het regelen. En dat is wel een uitdaging.'

Videoverbindingen met gevangenissen

Op dit moment wordt slechts de helft van alle zittingszalen in de rechtbank gebruikt voor fysieke rechtszaken. De zittingszalen die daar te klein voor zijn, worden gebruikt voor online zittingen. Tijdens zo'n online zitting wordt een videoverbinding opgezet tussen een gevangenis en de rechtbank. Zo kan de verdachte de zaak op afstand volgen. Dit gebeurt alleen bij inleidinde zittingen. Volgens Wiertz-Wezenbeek kunnen verdachten wel aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling van hun zaak.

Maar de videoverbindingen stuiten op verzet bij advocaten. Overleg is minder makkelijk dan voorheen. Advocaten stellen dan ook dat verdachten door de coronacrisis geen eerlijk proces meer krijgen. Zij hebben het idee dat de rechten van verdachten niet serieus worden genomen en dat vooral veel wordt gedaan om zittingen door te laten gaan.



Wiertz-Wezenbeek is het niet eens met die kritiek op de huidige gang van zaken. 'We staan echt voor kwaliteit en je ziet ook dat de Nederlandse rechtspraak het wereldwijd echt goed doet nu. Dus nee, ik zie dat niet zo.'