Corendon gaat omstreden coronasneltest toch niet aanbieden

Reisorganisatie Corendon heeft laten weten toch niet te zullen beginnen met het aanbieden van coronasneltests. Het plan was om vanaf morgen tests aan te bieden waarmee antistoffen in het bloed worden gemeten.

Voor de test kon je voor 69 euro een afspraak maken in het hotel van Corendon in Slotervaart, waarna een bloedtest uit moest wijzen of het lichaam antistoffen op het coronavirus bevatte. Dit betekent namelijk dat je het virus waarschijnlijk al gehad hebt.

Ophef

Het plan leidde tot veel ophef en kritiek van verschillende gezondheidsexperts. Corendon zou zelfs de gezondheid van klanten hiermee op het spel zetten. 'Het blijkt dat er bij pers en publiek veel verwarring bestaat over de twee verschillende soorten tests die er zijn: de (snel)test op antistoffen, en de test die de aanwezigheid van het virus kan vaststellen', aldus een woordvoerder van Corendon.

Zorgvuldig

'Alhoewel wij ervan overtuigd zijn dat wij deze antistoffentest op een uiterst zorgvuldige wijze uitvoeren en hierover uitvoerige en objectieve informatie verstrekken, zowel op onze website als in de aanvullende informatie, hebben wij toch besloten om onze activiteit met onmiddelijke ingang te stoppen', verklaart Corendon.