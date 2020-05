Stad Lotte (18) volgt haar dansopleiding in de slaapkamer: 'Niet ideaal'

Thuis moeten studeren is voor de 18-jarige Lotte Leppers uit Bos en Lommer net iets ingewikkelder dan voor de meeste studenten. Zij zit namelijk op de dansacademie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en moet de danscolleges volgen in haar kamer. Hoe haar dagen er nu uitzien laat zij zien in Wij Zijn Amsterdam.

Lotte zou normaal gesproken haar meeste ochtenden vooral in de danszalen van de AHK doorbrengen, maar die zijn vanwege het coronavirus al zo'n twee maanden dicht. 'Dat betekent dat wij via de computer live dansles krijgen en dat ziet er heel anders uit natuurlijk. Het is niet ideaal.' Als Lotte via een videoverbinding repeteert met klasgenoten, wordt duidelijk dat ook hun situatie verre van ideaal is. 'Ik woon in een container', vertelt D'Andre. 'Ik zit in de keuken en moet gewoon hier repeteren. Ook Sanne zit wat dat betreft krap: 'Het is ongeveer twee bij drie meter. Ik kan hier niet heel veel doen.'

Boodschappen doet Lotte het liefst op de markt op het Bos en Lommerplein, waar vanwege corona alleen nog voedselkramen mogen staan. Een fruitboer merkt op dat er sinds de corona-maatregelen meer 'onbekende gezichten' naar de markt komen. 'Er zijn intussen wat meer jongere mensen op de markt, inderdaad.' De één ziet vooral voordeel in het feit dat je op de markt makkelijker afstand kan houden. 'Winkels zijn toch wat drukker, kleine ruimtes. En de markt is wat meer open.' Een andere bezoeker komt er vaker omdat ze nu veel thuis werkt. 'Op kantoor heb ik nooit tijd om uitgebreid lunch te maken. En nu wel.'

Wij Zijn Amsterdam In Wij Zijn Amsterdam laten we deze maanden zien hoe jongeren geraakt worden door de coronamaatregelen. Later dit jaar zullen we onder deze vlag (hopelijk, dat hangt af van diezelfde maatregelen) jongeren die affiniteit hebben met media gaan opleiden. Want AT5 staat bekend als de springplank voor talent in de media. Al sinds de oprichting in 1992 hebben vele jonge honden hier stage gelopen, kwamen daarna freelancen en ontwikkelden zich vervolgens tot vaste kracht. Na een paar jaar worden ze vaak weggekaapt door Hilversum voor het 'grote' werk. In bepaalde opzichten lijkt AT5 best wel een beetje op de jeugdopleiding van Ajax.

