Met hoeveel personen mag je het Suikerfeest vieren? En meer vragen over de coronacrisis

Veel mensen werken nu zo'n twee maanden thuis en zijn dus niet meer 'onderweg' naar hun werk. Ischa wil weten of een werkgever het recht heeft om de reiskostenvergoeding in te houden nu hij niet meer hoeft te reizen om op kantoor te komen.

We leggen Ischa's vraag voor aan Johan Zwemmer, arbeidsrechtadvocaat en universitair docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Dat recht heeft de werkgever zegt Zwemmer. Een reiskostenvergoeding is een kostenvergoeding. 'Als je geen reiskosten maakt omdat je vanuit huis werkt, hoeven die natuurlijk ook niet vergoed te worden. In dit geval is het antwoord dus: ja, je werkgever mag de reiskosten inhouden als je thuiswerkt.

Maar het ligt genuanceerder als elke werknemer binnen een bedrijf een vast bedrag krijgt dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om reiskosten te dekken. Dan gaat het niet om een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten maar kan sprake zijn van ‘verkapt loon’.

Of in een cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst de afspraak is gemaakt dat de reiskostenvergoeding nog een bepaalde periode doorloopt wanneer de werknemer niet op kantoor werkt. In die gevallen, zo stelt Zwemmer, kan een werkgever dan niet zomaar de reiskostenvergoeding inhouden als er vanuit huis wordt gewerkt.