'Bouwbord' ook verplicht in Zuid en Centrum

Eerder werd er al met het bord geëxperimenteerd in drie buurten in West: de Helmersbuurt, Vondelbuurt en

Overtoomse Sluis. Op het bouwbord staat informatie over de werkzaamheden, de contactpersoon die omwonenden bij vragen kunnen bellen en de vergunning. Het bord moet tenminste een week voordat het werk begint bij het pand zijn geplaatst.

‘Het is goed dat we maatregelen hebben genomen, vooral nu veel mensen thuiswerken door de coronacrisis is het belangrijk dat er door (ver)bouwers goed wordt gecommuniceerd met de buurt', zegt Melanie van der Horst, stadsdeelbestuurder in West. 'Succesvolle maatregelen breiden we verder uit en we willen ook de overlast door bouwaggregaten nog gaan aanpakken.’

Zo ziet het bord eruit: