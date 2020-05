Thuiszorgers willen bescherming: ' We spelen Russische roulette met mensenlevens'

Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat van de 400 ondervraagde zorgmedewerkers 65% aangeeft zichzelf beter te willen beschermen dan nu mogelijk is. Ze zijn bang hun cliënten te besmetten, ook als ze geen symptomen hebben. 'Je gaat als thuiszorgmedewerker van huis naar huis, maar je weet niet zeker of je iemand besmet of niet. Dat levert heel veel stress op', zegt Tabak.

'Als je kijkt naar kappers en het openbaar vervoer wordt daar veel preventiever gebruik geadviseerd. We hebben het idee dat vooral de schaarste nu nog bepaalt dat we zorgverleners niet altijd zichzelf kunnen laten beschermen terwijl ze dat wel willen.'

Het RIVM stelt dat het uit voorzorg gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen bij patiënten die geen (verdenking op) COVID-19 hebben niet nodig is. 'Dat vinden we vreemd', zegt Lex Tabak van SoloPartners, de brancheorganisatie voor zzp'ers in de zorg. Hij vindt de RIVM-richtlijn voor thuiszorgmedewerkers veel te zwak.

Sharon werkt als zelfstandig ondernemer in de thuiszorg en komt elke dag bij kwetsbare Amsterdammers over de vloer. Het laatste wat ze wil is een cliënt besmetten, maar die angst is er wel omdat ze onbeschermd te werk gaat. 'We spelen Russisch roulette met mensenlevens', vertelt ze.

Ongeruste cliënten: 'Ik ben met thuiszorg gestopt'

Daarnaast zorgt de situatie voor spanningen tussen thuiszorgers en cliënten, die ook verlangen dat het personeel beschermd is. Zo is Chris Jongkind onlangs gestopt met het gebruik maken van thuiszorg.

'Er kwamen hier veel verschillende verpleegkundigen zonder bescherming over de vloer. Ik heb een paar keer mondkapjes meegegeven, maar eigenlijk ben ik niet diegene die daarvoor moet zorgen.' Hij vond het risico te groot en probeert nu voor zichzelf te zorgen.

Zzp'ers kunnen ook zelf op zoek gaan naar het juiste beschermingsmateriaal. maar dat is een flinke zoektocht. En het is duur. 'Vier euro per mondkapje. Als je dat per cliënt per dag opnieuw moet aanschaffen, lopen de kosten flink op', vertelt Sharon.

Als zelfstandige is het niet geheel onlogisch dat je hier zelf voor opdraait, vindt Tabak. 'Maar het brengt te veel extra kosten met zich mee. De vraag is of de zzp'ers daar niet vergoed voor moeten worden.'

Volgens Tabak wordt er op dit moment gesproken over een vergoeding voor zzp'ers in de zorg, maar is het nog niet duidelijk of dat die er ook echt gaat komen. 'Ik verwacht daar binnen twee weken antwoord op te hebben.'

Ondertussen werkt Sharon nog steeds onbeschermd door. 'Er moet echt iets veranderen want mensen zijn in nood'. aldus de thuiszorger.