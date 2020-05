Forum voor Democratie wil opheldering over sluiting mondkapjeswinkel Jordaan

Forum voor Democratie heeft het stadsbestuur schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van de mondkapjeswinkel aan de Westerstraat in de Jordaan. Raadslid Kevin Kreuger zegt de gang van zaken 'vreemd' te vinden, onder meer omdat niet-medische mondkapjes straks verplicht zijn in het openbaar vervoer.

In april werden er in het pand, waar voorheen een ijssalon zat, mondkapjes verkocht. Het ging vooral om FFP2-mondkapjes, die voor negen euro per stuk werden aangeboden. Dat leidde tot veel kritiek. GroenLinks vond dat er sprake was van een 'verdienmodel' en dat de gemeente moest ingrijpen.

Certificaten

Het ministerie van Volksgezondheid liet eerder aan AT5 weten dat de de prijzen ver boven de reguliere prijs lagen en dat bovendien de certificaten niet op orde waren. De Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) greep later in. 'We hebben de ondernemer laten weten dat de mondkapjes niet aan de eisen voldeden, en hem gevraagd de overtreding te beëindigen', schreef de NVWA op Twitter.

Voor de eigenaar was dat reden om de zaak te sluiten. Kreuger heeft hem gesproken. 'De betreffende inspecteur van de NVWA heeft tegen de ondernemer gezegd dat de test is uitgevoerd op verzoek van ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Zij hadden zelf twee mondkapjes gekocht in de betreffende winkel en blijkbaar bij de VU laten testen.'

Openbaar vervoer

Kreuger vindt het vreemd dat de ondernemer de mondkapjes niet mocht verkopen, omdat een bouwmarkt ook niet-gecertificeerde mondkapjes verkoopt. Daarnaast zijn niet-medische mondkapjes vanaf 1 juni verplicht in het Amsterdamse openbaar vervoer, zo werd op 6 mei door premier Rutte verteld.

Het Forum voor Democratie-raadslid laat aan AT5 weten dat mondkapjes uit dezelfde lading eerder wel goedgekeurd zouden zijn in een ziekenhuis. Later zouden ze echter alsnog afgekeurd zijn. 'Waarschijnlijk op verzoek van de NVWA die niet wilde reageren toen wij ze confronteerden dat er kapjes uit dezelfde lading wel in het ziekenhuis werden gebruikt.'

Kreuger wil weten hoe het stadsbestuur over de sluiting denkt, of er inderdaad mondkapjes door ambtenaren zijn gekocht en of nieuwe mondkapjeswinkels wel worden toegestaan. Gisteren vroeg hij wethouder Dijksma tijdens een vergadering al naar de sluiting, maar zij zei dat die kwestie niet onder haar portefeuille viel.