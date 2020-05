Politie toont beelden van vierde beschieting pand handhavers in Oost

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een persoon die ervan verdacht wordt in de ochtend van 14 maart een pand van Toezicht en Handhaving in Oost te hebben beschoten. Het gaat waarschijnlijk om een man. Een maand eerder werd het pand ook al drie keer beschoten.

Op beelden is te zien hoe, iets na zes uur in de ochtend, waarschijnlijk een man, in beeld komt van een bewakingscamera aan de Veemarkt. De politie heeft sterk het vermoeden dat het 'gezien het postuur' om een man gaat. Hij trekt een vuurwapen en lost meerdere schoten op het pand, daarna gaat hij er vandoor.

Rechercheurs onderzoeken of er een verband is met eerdere bedreigingen van handhavers in de stad

Die ochtend is niet de eerste keer dat het pand onder vuur wordt genomen. In de maand februari is de gevel ook al drie keer doelwit van beschietingen. In de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 februari, en de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 februari is het raak. Ook op woensdag 19 februari in de avond wordt er geschoten op de locatie van handhaving in Oost, toen met een luchtdrukwapen zei een woordvoerder.

Toedracht

'Rechercheurs onderzoeken momenteel of er mogelijk een verband is is tussen de verschillende beschietingen of eerdere bedreigingen van handhavers in de stad er eventueel iets mee te maken hebben. Waarom dit pand meerdere keren beschoten is, staat nog niet vast. De beschietingen hebben veel impact op de medewerkers van die locatie, gelukkig is er niemand gewond geraakt' zegt Lex van Liebergen van de Politie Amsterdam.