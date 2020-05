Tot nu toe 248 Amsterdammers overleden aan gevolgen coronavirus

Dit betekent dat er in een week tijd 21 Amsterdammers zijn bezweken aan de gevolgen van het virus. Het aantal positief geteste Amsterdammers steeg in een week tijd met 108 naar 2236. 602 Amsterdammers liggen nu in een ziekenhuis, of hebben in het ziekenhuis gelegen.



In heel Nederland zijn nu 43.681 mensen positief getest op Covid-19. 11.492 Nederlanders zijn of werden in een ziekenhuis opgenomen. 5.643 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Omdat niet alle Covid-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden, benadrukt het RIVM.