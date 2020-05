Amsterdam Museum opent digitale expositie 'Corona in de stad'

Het Amsterdam Museum opende vrijdagmiddag de digitale expositie 'Corona in de stad'. De tentoonstelling laat door middel van diverse kunstvormen zien hoe Amsterdam de coronacrisis beleeft en bestaat uit werken van zowel professionals als amateurkunstenaars.

De afgelopen weken konden alle Amsterdamse creatievelingen hun kunstvormen inzenden via het Corona in de stad-platform van het Amsterdam Museum. Een team van gastcuratoren maakte een selectie uit de, tot nu toe, ruim vijfhonderd inzendingen voor de inrichting van een aantal digitale themazalen.

'Om met al die mensen samen aan één tentoonstelling te werken is een ontroerend en inspirerend gevoel,' vertelt Maurice Seleky van het Amsterdam Museum.

Digitale zalen

Dwaal op de tentoonstelling door het verlaten Centraal Station en de apocalyptisch ogende wallen in de zaal 'De stille stad'. Of ontdek hoe Amsterdammers omgaan met afstand in de 'anderhalvemetersamenleving-zaal'. Naast deze zalen zijn er nog zeven zalen om te ontdekken en dit aantal kan zich de komende weken nog gaan uitbreiden.

Groeiende tentoonstelling

De tentoonstelling leeft en dat betekent dat hij blijvend aangevuld wordt met nieuwe werken. 'We zitten ook nog midden in de crisis dus de beleving kan nog elke dag veranderen,' vertelt Maurice.

Dit betekent dat iedereen ook na de opening van vandaag zijn werk nog in kan sturen. 'We schrijven geschiedenis met z'n allen en als Amsterdam Museum proberen we die geschiedenis eigenlijk al vanaf het begin vast te leggen,' aldus Maurice.