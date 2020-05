Burgemeester: 'Niet hebben van een status geen excuus voor kraken'

Burgemeester Halsema is heel duidelijk over de veertien mannen die eerder deze week werden aangehouden bij de ontruiming van parkeergarage Kempering in Zuidoost. 'Het niet hebben van een status is geen excuus voor kraken.'

‘Dat is het effect van het aangescherpte beleid’, zegt ze in AT5’s Het Gesprek met de Burgemeester, ‘dat betekent dat mensen ook individueel kunnen worden aangehouden.’

Ze vervolgt: ‘We hebben met de We Are Here-groep al een hele tijd veel te stellen en er is hen alternatieve opvang aangeboden en een aantal van hen verzet zich daartegen.’

'Status geen excuus'

Nadat Halsema vorig jaar aankondigde dat kraken in Amsterdam niet meer ‘anoniem en risicoloos’ mocht zijn waren de linkse partijen in de gemeenteraad kritisch. GroenLinks vreesde dat dat zou leiden tot een jacht op illegale vreemdelingen.

Halsema: ‘Dat zal nooit het geval zijn, maar het kan niet zo zijn dat je status, of het niet hebben van een status een excuus kan zijn om te kraken.’

Uitzetting

In juli moet de groep zich verantwoorden voor de rechter. Dat zou in het uiterste geval tot detentie of zelfs uitzetting kunnen leiden van de mannen die hoofdzakelijk uit Gambia, Guinee-Bissau en Senegal zouden komen.

Halsema: ‘Wij gaan niet over het uitzetbeleid. Dat is een rijksverantwoordelijkheid en daar zal het rijk ook zijn stappen in moeten zetten, maar het neemt niet weg dat wij in Amsterdam gewoon de wet hebben te handhaven. Dat geldt voor mensen met en zonder paspoort.’

Kijk hieronder naar Het Gesprek met de Burgemeester.