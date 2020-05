Kat opgehangen aan brug in Diemen, politie doet onderzoek

Nadat agenten op de melding afkwamen constateerden ze al snel dat het beestje was overleden. De zwart witte kat is, net als het touwtje waaraan het beestje hing, meegenomen voor onderzoek. Onduidelijk is nog of de kat dood is opgehangen, of is overleden nadat hij aan de brug is bevestigd.

Agenten troffen de kat aan aan de Venserbrug ter hoogte van het fietspad. De politie roept getuigen op zich te melden.