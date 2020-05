Prominente Amsterdammers niet blij met omstreden diversiteitsprijs NOS

Naast deze 'divibase' wordt er ook een prijs uitgereikt voor de redacteur die veel vrouwen of mensen met een migratieachtergrond in hun productie als spreker hebben. Deze prijs zou volgens het weblog sinds november 2019 worden uitgereikt.

De NOS laat in een reactie weten dat de divibokaal bedoeld is om te streven naar meer diversiteit in verhalen. Dit zou volgens de omroep nodig zijn om 'nieuws uit en voor de hele samenleving te brengen'.

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff zegt tegen Trouw dat hij zich niet in het artikel van GeenStijl, dat spreekt over identiteitspolitiek, kan vinden. 'Daar klopt niets van. Alsof we een politieke doelstelling hebben. Als publieke nieuwsorganisatie proberen we op alle mogelijke manieren nieuws te maken voor iedereen.'

Gelauff ziet daarom geen probleem in het hebben van een divibase of divibokaal: 'Het gaat om waaróm je het doet, en wat je ermee doet. Ik sta niet met m’n rug naar de samenleving en we begrijpen dat hier gevoeligheden over zijn. Maar uiteindelijk moet je tot een methodiek komen om in de breedte over de samenleving te berichten.'