Komende week volop zon en tot 27 graden

Maandag is er bewolking, maar wordt het ook zonnig en is de temperatuur zo'n 17-23 graden. Op dinsdag is de zon wat feller en krachtiger dan in de rest van de week. Ook wordt het dan wat warmer: 20-24 graden, meldt Weeronline.

Vanaf woensdag is er echt kans op 's zomers weer. Naar verwachting wordt het met 21 tot 27 graden stralend weer en is alleen wat sluierbewolking.

Volgend weekend koelt het af en is er af en toe kans op een bui. Waarschijnlijk wordt het zo'n 16 tot 20 graden.