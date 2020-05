Tien maanden cel voor mishandeling nieuwe vriend van ex

Een 22-jarige man is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, omdat hij onder andere de nieuwe vriend van zijn ex mishandelde in Amsterdam.

De zware mishandeling gebeurde in november 2019. Het slachtoffer liep door de mishandeling onder meer een gebroken neus op. Na deze mishandeling werd er bij de man tijdens een doorzoeking van zijn woning een airsoftwapen, twee geluiddempers en meerdere doosjes munitie aangetroffen.

Daarnaast heeft de man zijn ex ernstig bedreigd door gewelddadige berichten te sturen. De berichten die de 22-jarige man naar zijn ex-vrouw stuurde, waren doodsbedreigingen. Zo zou hij onder andere hebben geschreven: 'Ik brand jou huis met jou er in', 'I will keep smashing ur face' en 'Geef me tijd voor me kind en kom niet erbij want je gaat zonder tanden.'

De man bedreigde ook de eigenaar van het restaurant waar de nieuwe vriend van zijn ex werkt. In die berichten stond onder andere dat 'het de volgende keer kogels zullen zijn' en dat 'de eigenaar zijn winkel binnenkort kan sluiten'.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Omdat de man een licht verstandelijke beperking heeft, kan hij volgens de rechtbank zijn consequenties niet goed inzien. Behalve de celstraf leg de rechter hem onder meer op dat hij zich moet laten behandelen en begeleid gaat wonen. Ook moet hij meewerken aan een middelencontrole en krijgt hij een contactverbod met zijn ex en haar vriend.