Bestuursvoorzitter UvA 'enorm geschrokken' van plannen OV-tijdsslot studenten

Dat zegt Ten Dam vanavond in het programma Nieuwsuur. Afgelopen donderdag liet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) via een Kamerbrief weten met verschillende sectoren afspraken te maken om te voorkomen dat er te snel te veel reizigers met het OV gaan reizen. De onderwijssector was een van deze sectoren.

Vijf procent van de onderwijsactiviteiten

'Waar we enorm van schrokken is dat de spits vertaald is in een tijdsslot tussen 11.00 en 15.00 uur', zegt Ten Dam. 'Dat is wel heel kort. Omdat we ons aan de anderhalve meter afstand houden, kunnen we ongeveer twintig procent van onze capaciteit gebruiken. Maar als dat ook nog maar eens vier uur per dag kan, dan kunnen we zo'n vijf procent van onze onderwijsactiviteiten realiseren.'



Voor nu is dat geen probleem, meent Ten Dam. Maar met het oog op het nieuwe studiejaar is dat in haar ogen een stuk problematischer. 'Vanaf september is dat natuurlijk geen enkel perspectief. Voor de coronatijd kwam veertig procent van onze studenten en medewerkers met de fiets en zestig procent met het OV. En we hebben ook een regionale functie. Studenten komen ook uit andere steden.'

'Regionaal oplossen'

Een ruimer tijdsslot zou volgens Ten Dam al veel kunnen schelen. 'Wat ons betreft zou dat ook van 10.30 tot 16.00 uur kunnen.' Tot slot zegt Ten Dam dat veel besluiten in dit geval beter op regionaal niveau dan op landelijk niveau kunnen worden besloten. 'Ons beeld is dat vanaf september elke universiteit of hogeschool uitvoerbare afsraken maakt in de regio en dus niet landelijk. Omdat de vervoersstromen per regio verschillen. De randstad is anders dan Groningen en anders dan Maastricht. Dus laten we het alsjeblieft regionaal oplossen.