Mag ik met 30 collega's een buffetfeest geven op 1 juli? En meer vragen over de coronacrisis

De kaart waar hier op gedoeld wordt, is het zogenoemde Social Distancing Dashboard. Ontwikkeld door onderzoekers van TU Delft en AMS Institute, om te laten zien in welke straten het lastig is om voldoende afstand te houden.

Om te voldoen aan de 1,5 meter afstandsregel zou het 'idealiter mogelijk moeten zijn dat twee mensen naast elkaar lopen, in dezelfde of in tegengestelde richting', schrijven de onderzoekers. 'Zonder dat ze van het voetpad af moeten stappen.' De stoep moet volgens hen dan minimaal 2,5 tot 3 meter breed zijn.

Maar in Amsterdam is dat lang niet altijd het geval, veel straten kleuren daarom rood op de kaart. 'Het is een oude stad, met smalle straten. Dat wisten we op zich al, het Social Distancing Dashboard brengt dat nog duidelijker in kaart', vertelt een woordvoerder van de burgemeester.

Voor de gemeente is de kaart daarom erg interessant, beaamt ze. Hiermee kan bekeken worden waar er extra maatregelen nodig zijn. Maar om welke dat gaat, is nog niet helemaal duidelijk.

De gemeente is weliswaar al een tijdje bezig met onderzoeken van tijdelijke maatregelen, om de openbare ruimte geschikt te maken voor de anderhalvemetersamenleving. Maar er zijn nog geen specifieke beslissingen gemaakt op basis van de kaart, aangezien deze gisteren pas is uitgebracht.

'We willen helpen, zodat iedereen zo veilig mogelijk kan bewegen. Het zal dan vooral gaan om pijlen op de grond en strips om aan te duiden wat 1,5 meter is. Net als bij basisscholen is gedaan', aldus de woordvoerder.

Wel benadrukt ze dat Amsterdammers daar zelf ook een verantwoordelijkheid in hebben. 'We kunnen dit alleen met z’n allen. Blijf daarom ook zelf de drukte vermijden en ga niet een winkelstraat in waar al heel veel mensen lopen.'