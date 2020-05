Online platform voor LHBTI'ers biedt steun in tijden van corona

De coronacrisis zorgt ook voor een klap bij de LHBTI-community. Volgens het COC voelt de groep zich eenzaam en is er een dringende vraag naar een steunpunt. Sinds 6 mei is daarom een online platform geopend om de LHBTI'ers een luisterend oor te bieden.

'We hebben enkele gesprekken per dag en hebben het gevoel dat het de juiste doelgroep bereikt', vertelt Jan Janssens, vrijwilliger van het online platform: LHBTI+ Steun. In samenwerking met het COC heeft het platform LBHTI + Steun anderhalve week geleden gelanceerd. De Amsterdammer is zo'n twintig uur per week vrijwillig actief op het forum en heeft contact met andere LHBTI'ers die behoefte hebben aan advies of sociaal contact. 'Het is eigenlijk bedoeld om in de coronatijden extra steun te bieden aan onze community.'

Wederzijds begrip

Er staat een stop op het uitgaansleven en ook het festivalseizoen is officieel van tafel. En dat is nou juist een belangrijke ontmoetingsplek voor LHBTI'ers. Door de corona maatregelen zijn die mogelijkheden weggevallen.

'Het is fijn om in deze tijd alsnog met iemand te praten die jou begrijpt en iemand die dezelfde ervaringen deelt', vertelt Janssen. Ook Irene Hemelaar, voorzitter van Stichting Ondersteboven, beaamd dat: 'Ik denk dat het een heel belangrijk platform is, zeker in deze tijd. Normaal gesproken kunnen LHBTI'ers zich uiten tijdens het uitgaan, maar dat is nu weggevallen.'

Eenzaamheid

'Het is een hele kwetsbare groep, er is meer sprake van depressiviteit en eenzaamheid', concludeert Irene Hemelaar. Binnen de LBHTI community is het eenzaamheidsgevoel en depressieve gedachtes aanzienlijk hoger dan bij de gemiddelde Nederlander. Ook denken zij gemiddeld 5-7 keer vaker aan zelfmoord, wat hen in deze tijden een risicogroep maakt. Het platform poogt de harde klap van het geringe contact een beetje op te vangen.

