Automobilist wil aan politie ontkomen en ramt geparkeerde auto tijdens vlucht

Een 20-jarige automobilist is vannacht aangehouden na een wilde achtervolging door de Transvaalbuurt.

Agenten wilden de bestuurder van de auto controleren toen hij reed over de Pretoriusstraat. Maar de man besloot het gaspedaal flink in te trappen en ging er vandoor.

Motoragenten konden de automobilist volgen. Met hoge snelheid probeerde hij te ontkomen en beging daarbij meerdere verkeersovertredingen. Uiteindelijk knalde de man op een geparkeerd staande auto. Hij probeerde daarna weg te rennen, maar agenten konden hem aanhouden.

De 20-jarige man is een bekende van de politie. Zijn rijbewijs in ingenomen en hij is, na te zijn verhoord, heengezonden.