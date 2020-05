Binnenring A10 Oost nog zeker tot 19.00 uur dicht door beschadigd spoorviaduct

Op een foto van de politie is te zien dat de wandpanelen op een van de rijstroken terecht zijn gekomen. Het is nog onduidelijk wat daarvan de oorzaak is.

De binnenring is geheel afgesloten ter hoogte van knooppunt Watergraafsmeer. Verkeer wordt omgeleid via de afslag. De parallelrijbaan was aanvankelijk open, maar deze werd later ook afgesloten.

Op een andere foto is te zien dat ten minste vier auto's even voorbij het viaduct op de vluchtstrook staan. Mogelijk zijn dat voertuigen die door de platen geraakt zijn.

Rijkswaterstaat en ProRail zijn inmiddels ter plaatse. De schade zal worden hersteld en het viaduct wordt verder gecontroleerd op veiligheid.

Rond het middaguur liet Rijkswaterstaat weten dat de weg nog zeker tot 19.00 uur dicht blijft.