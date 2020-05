Vuilnismannen hebben handen vol aan verkeerd geplaatst restafval: 'Ze gooien het gewoon neer'

Extra teams, vaker rijden en eerder terug om te storten. Het zijn drukke tijden voor afvalverwerkers in de stad. De hoeveelheid vuil die door Amsterdammers in tijden van corona geproduceerd wordt, stijgt met de week. Groeiend probleem zijn de bergen restafval die mensen naast de ondergrondse containers neerzetten waardoor het ophalen een grotere operatie dan normaal is.

AT5

Er wordt meer thuis geleefd door Amsterdammers tijdens de coronacrisis en dat levert veel extra afval op. Nu is dat niet zo'n probleem, maar de manier waarop sommige mensen het aanbieden lijdt tot frustratie bij de vuilnisophalers. Sinds een paar weken worden er extra teams ingezet die vuil ophalen dat verkeerd geplaatst is. 'Mensen zien een afvalzak naast de container staan en gaan er vanuit dat de bak vol is. Ze gooien hem erbij en zo ontstaan er bergen rommel, terwijl een container verderop gewoon beschikbaar is', zegt Melvin, die samen met Kevin een zogenaamd 'bijplaatsingsteam' vormt. 'Onze collega's die de ondergrondse containers legen zijn meestal in hun eentje. Het kost hun veel te veel tijd om het afval aan de kant te krijgen voordat ze de bak omhoog kunnen trekken. Soms zijn ze wel een half uur bezig.'

Restafval In week 12 t/m 18 is gemiddeld 9% meer huishoudelijk restafval opgehaald.

Er is in totaal 2733 ton meer opgehaald, dit staat gelijk aan 341 extra vrachtwagens.

De grootste stijging is te zien in stadsdeel Zuid met 18%.

Quote 'Ze denken 'het is makkelijk, ik ben er vanaf' en wij staan het op te ruimen' Melvin Sirach, vuilnisman

Parken Er wordt de laatste weken ook veel meer vuil opgehaald in parken in de stad. De afgelopen vijf weken is er alleen in het Vondelpark ongeveer 425.000 liter extra afval opgehaald, waar dat normaal ongeveer om 250.000 liter gaat. De kosten voor de extra inzet lopen inmiddels op tot meer dan 1 miljoen euro.

Jarno Grob/AT5

Melvin en zijn collega's hopen dat Amsterdammers iets meer hun best gaan doen hun huisvuil op een goede manier weg te gooien. 'Maak kartonnen dozen kleiner zodat ze in de bak passen en mocht een container vol zitten, loop dan even een straat verder, er is er altijd nog wel een waar het in past.'