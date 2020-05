Amsterdamse natuurfilm Amsterdam Wildlife morgen te zien op AT5

In Amsterdam Wildlife nemen Melchers en Westrik je mee langs de leefgebieden van wilde dieren die, soms onverwacht, hun thuis hebben gevonden in Amsterdam. Want de natuur heeft op de vreemdste plekken in de stad haar vleugels uitgeslagen.

De twee volgen en filmen flirtende oeverzwaluwen, vechtende vossen, badderende ijsvogels, zonnende ringslangen, zwevende slechtvalken en andere wilde beesten in Amsterdam, wat tot prachtige beelden en hilarische situaties leidt. Ze stuiten op vossen tussen spoor en industrieterrein of op exotische mossels die via ballastwater uit de andere kant van de wereld in het IJ zijn terechtgekomen en daar hebben weten te overleven.