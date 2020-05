Twee weken jeugddetentie voor minderjarige coronaspuger die GVB'ers in gezicht spuugde

De rechtbank heeft vandaag een 16-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 13 dagen jeugddetentie, omdat hij in maart een buschauffeur en een tramconducteur van het GVB in het gezicht had gespuugd. Na het spugen riep de jongen dat hij het coronavirus had.

De jongen spuugde volgens het Openbaar Ministerie (OM) binnen een paar dagen tijd twee GVB'ers in het gezicht. De eerste keer was in een bus bij het Frederik Hendrik Plantsoen op 17 maart. Drie dagen later was het raak in een tram op de Jan van Galenstraat.

De tramconducteur van lijn 13 werd die dag belaagd door een groepje jongens. De vrouw wordt uitgescholden en op camerabeelden is te zien hoe het veiligheidslint - dat in de tram is plaatst om afstand te houden - kapot wordt getrokken. Het volgende moment wordt de conducteur in haar gezicht gespuugd. Daarna zou de verdachte hebben geroepen: 'Ik heb corona, nu heb jij ook kanker corona!'

Geen corona bij spuger

De jongen kon uiteindelijk worden aangehouden op basis van camerabeelden. Hij is onderzocht, maar bleek geen corona te hebben. 'Daarom heeft de rechtbank mijn cliënt ook vrijgesproken van poging tot zware mishandeling, omdat niet kan worden aangetoond dat hij destijds corona had. De slachtoffers hebben daarna ook geen corona gekregen', zegt advocaat Vito Shukrula in een reactie.

De rechtbank heeft de jongen wel veroordeeld voor mishandeling, belediging en bedreiging van het GVB-personeel. Daar heeft hij 13 dagen jeugddetentie voor gekregen.