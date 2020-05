Artis vanaf donderdag weer open voor alle bezoekers

Dagjesmensen die het dierenpark willen bezoeken, moeten online een starttijd reserveren via de site van Artis.

De hygiënemaatregelen die Artis eerder had getroffen, blijven van kracht. Zo zullen de binnenverblijven, doorloopverblijven, het Planetarium en Micropia voorlopig gesloten blijven. Ook is er een aanbevolen route om de anderhalve meter afstand te kunnen houden en zijn er extra plekken in het park komen waar je je handen kunt wassen.

Artis vraagt bezoekers om niet met het OV te reizen, maar op de fiets, lopend of met de auto. Dit zodat er geen druk ontstaat op het openbaar vervoer in de stad.

De dierentuin verwacht dat er de komende anderhalve week op woensdag en zaterdag nieuwe starttijden vrijkomen.