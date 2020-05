Vanavond persconferentie kabinet: horeca niet eerder open dan 1 juni

Horecagelegenheden mogen naar alle verwachting op 1 juni om 12.00 uur klanten ontvangen op hun terrassen. Ze mogen dat niet al in het pinksterweekend op 30 en 31 mei, zoals veel ondernemers hoopten.

De NOS meldt dat het kabinet een verzoek van het Veiligheidsberaad, waarin burgemeesters van 25 veiligheidsregio's samenkomen, gaat inwilligen. De burgemeesters denken dat een eerdere opening in het pinksterweekend niet goed te handhaven is.

Geen openingsfeestjes rond middernacht

Ook is besloten dat de horeca pas om 12.00 uur open mag op 1 juni. Zo moet voorkomen worden dat er rond middernacht allerlei openingsfeestjes of andere bijeenkomsten ontstaan. De opening van de terrassen gaat onder voorwaarden. Zo mogen er maximaal dertig personen ontvangen worden en dat is inclusief personeel. Ook moet de 1,5 meter afstand gehandhaafd worden.

Vanmiddag overlegt het kabinet met het zogenoemde Outbreak Management Team en wordt er naar meer versoepelingen van de coronamaatrelen gekeken. Zo mogen musea en andere culturele instellingen vanaf 1 juni waarschijnlijk weer beperkt open en gaat het voortgezet onderwijs op die datum ook weer leerlingen ontvangen in de schoolgebouwen.

De persconferentie van premier Rutte is vanavond om 19.00 uur.