Duizenden ongedocumenteerden in de problemen door verlies van illegale baan

Duizenden ongedocumenteerden in de stad dreigen dakloos te worden of geen geld meer te hebben voor eten. Vaak werken ze illegaal als horecamedewerker, schoonmaker of au-pair, maar veel van die banen zijn door de coronacrisis weggevallen. Zo zijn João en Kevane beiden 70 procent van hun inkomen kwijt geraakt.

De Braziliaanse Kevane woont al veertien jaar illegaal in Zuidoost. Zij werkt als schoonmaker en haar man als schilder. Normaal leeft het gezin van 450 euro per week, maar nu door de coronacrisis krijgen ze bijna niets meer binnen. 'Mijn man, kind en ik leven van 100 euro per week. En daar moet de huur dan nog af', vertelt ze.

Ook de 22-jarige Braziliaan João verloor als schoonmaker bijna zeventig procent van zijn inkomen. Veel mensen werken thuis en zijn bang voor hun gezondheid waardoor de schoonmakers niet meer welkom zijn . 'Je hebt zorgen en je kan er niets aan doen', zegt hij. Samen met vijf andere illegalen woont hij in een klein huis in Nieuw-West. De huur kunnen ze nu nog gezamenlijk ophoesten, maar ze vrezen voor de toekomst.

Honger en dakloosheid

Veel ongedocumenteerden raakten hun illegale baan als horecamedewerker, schoonmaker of au-pair kwijt. Via welzijnsorganisaties zijn er ongeveer 450 illegalen in de stad in beeld, maar de gemeente denkt dat het er veel meer zijn. 'Duizenden', zegt Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken. Hij maakt zich ernstig zorgen op de groep. ''Ook omdat ze soms hun huizen gedwongen moeten verlaten omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen.'

Noodvoorzieningen

Volgens de gemeente dreigen dakloosheid en honger, omdat de arbeidsmigranten geen recht hebben op formele overheidshulp. Zij kunnen bijvoorbeeld geen gebruik maken van de voedselbank en daarom treft de gemeente nu noodvoorzieningen. Zo vangt Amsterdam sinds een paar weken illegale daklozen op in sporthallen en gezinnen in leegstaande hotelkamers. Daarnaast steunt de gemeente organisaties die voedselpakketten aan ongedocumenteerden uitdelen. 'Deze mensen zijn hier, wonen hier en leven hier en ik vind dat we ook voor deze mensen moeten zorgen', aldus de wethouder.

João snapt dat ook Nederlanders het in deze tijd moeilijk hebben en vindt dat zij eerst steun moeten krijgen. 'Maar misschien later, als alles weer in orde is, dat wij wat hulp kunnen krijgen.'