Meer extern personeel bij gemeente, politieke partijen verontwaardigd

De gemeente blijkt vorig jaar 306 miljoen euro te hebben uitgegeven aan de inhuur van extern personeel. Meerdere politieke partijen hebben verontwaardigd gereageerd, want eerder gaf wethouder Touria Meliani (Personeel en Organisatie) aan dat er meer uitzendkrachten bij de gemeente in dienst zouden komen.

In het jaarverslag van 2019 staat dat 21,4 procent van de loonkosten ging naar extern personeel, zo ontdekte Het Parool. Een jaar eerder was dat percentage lager, het ging toen om 19,6 procent. De stijging is opvallend omdat er ook in het jaarverslag aangegeven wordt dat de gemeente 'tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt' is.

Contract

Daarom werden er maatregelen genomen. Ongeveer 300 externe medewerkers hebben vorig jaar een contract gekregen en met de vakbonden werd afgesproken dat uitzendkrachten vanaf 2020 in principe na twee jaar een vast contract krijgen. 'De maatregelen hebben tot dusver echter niet het gewenste effect gehad op de hoeveelheid externe inzet', schrijft de gemeente.

Het terugdringen van externe inzet zou vanwege de krappe arbeidsmarkt, landelijke wetgeving 'die zzp'erschap stimuleert' en de 'grote (bouw)opgave in de stad' zeer complex zijn. 'Desondanks zet het college alles op alles om het percentage te laten dalen', schrijft de gemeente. Het meeste externe personeel werd vorig jaar ingezet voor de programma's 'grond' en 'verkeer, vervoer en waterstaat'.

Debat

PvdA-raadslid Carolien de Heer laat weten dat ze een debat met de wethouder wil. 'Ik word hier moedeloos van', schrijft ze op Twitter. 'Dit gaat tegen alles in waar Amsterdam voor zegt te staan. Goed werk met een vast inkomen en dus bestaanszekerheid moet de norm zijn.'

'Je moet doen wat je zegt, dan lieg je niet Touria Melani', twittert Forum voor Democratie-raadslid Kevin Kreuger. 'Tot zover links geluid tegen flexibilisering van de arbeidsmarkt!' Volgens de Partij van de Ouderen is er voor de bühne bezuinigd op het ambtenarenapparaat, terwijl er wel externe medewerkers bijkwamen 'die vervolgens nul rechten hebben'.

Reactie Meliani

Een woordvoerder van Meliani laat weten dat het beleid om uitzendkrachten aan te nemen nog niet terug te zien is in de cijfers omdat dat pas na twee jaar gebeurt. 'Het blijft niet bij holle retoriek op dit punt. Het heeft echt de aandacht van het college om het zo laag mogelijk te krijgen, richting het streefpercentage.'

Het streefpercentage ligt op tien procent.