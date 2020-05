Bevolkingsgroei regio Amsterdam slaat om in krimp in eerste weken coronacrisis

De bevolkingsgroei in Groot-Amsterdam is in de eerste weken nadat het kabinet met maatregelen kwam in de strijd tegen net coronavirus, omgeslagen in bevolkingskrimp. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vooral de teruglopende immigratie heeft bijgedragen aan die krimp.

Het CBS vergeleek de bevolkingscijfers van de weken van vlak voor de crisis (week 3 tot en met 11) met de eerste vier weken (week 13 tot en met 16) toen de coronacrisis in Nederland begon. In Groot-Amsterdam groeide de bevolking voor de crisis nog met 34,1 personen per 100 duizend inwoners per week, na het ingaan van de eerste coronamaatregelen kromp de bevolking met 23,3 personen per 100 duizend inwoners per week.

Vertrek naar buitenland en hogere sterfte

Normaal gesproken is Groot-Amsterdam een magneet voor expats uit India, de Verenigde Staten en andere landen uit Europa. Vlak voor de crisis migreerden er nog 70 mensen per 100 duizend inwoners per week naar de regio, maar dat getal daalde naar 20 in de weken na het uitbreken van de crisis. In die laatste weken vertrokken er zelfs meer mensen naar het buitenland dan er zich hier vestigden, zo emigreerden er 8 mensen per 100 duizend inwoners per week meer, dan dat er vanuit het buitenland naar de regio toe kwamen.

Door hogere sterftecijfers daalde ook de natuurlijke aanwas (verschil tussen geboorte en sterfte) in Groot-Amsterdam. In de weken voor de crisis werden er nog 6,9 mensen meer geboren dan er stierven per 100 duizend inwoners per week, dat cijfers daalde naar 0,1 in de eerste weken na het uitbreken van de coronacrisis.