Verdachten dodelijke schietpartij Lorentzlaan nog steeds vast

Twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in een woning in de Lorentzlaan in Oost, blijven tot ten minste eind juni vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het gaat om een man van 24 en een man van 22. Twee andere personen zijn inmiddel vrijgelaten, maar zij zijn wel nog steeds verdachten in de zaak.

Bij de schietpartij op 14 maart kwam een 23-jarige Amsterdammer om het leven. Het is nog steeds onduidelijk wat er zich voorafgaand aan het incident heeft afgespeeld in de woning. Ook is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij geweest is. Mogelijk komt daar midden juni meer duidelijkheid over, de verdachten moeten dan voor de rechter verschijnen.