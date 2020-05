Halsema waarschuwt voor tweede golf: 'Amsterdam is heel kwetsbaar'

Dat zei ze tijdens een deels digitale gemeenteraadsvergadering. Ze begon met een vergelijking met Rotterdam, die stad heeft minder inwoners, meer grond en minder horecabedrijven. Het illustreerde volgens haar het grote tekort aan openbare ruimte waarmee Amsterdam worstelt.

Horeca en toerisme

'We zijn heel kwetsbaar voor doorbesmettingen', zei Halsema. 'Daar komt nog eens bij dat we een economische structuur hebben met veel horeca en toerisme, die leunt sterk op het gebruik van de openbare ruimte.'

Volgens Halsema is het goed denkbaar dat de nieuwe regels voor bijvoorbeeld het maximale aantal bezoekers in horecabedrijven regionaal verschillen. 'Waarom niet in Drenthe en Friesland meer openstellingen dan in andere gebieden?', vroeg ze zich af. 'Maar dat kan ook betekenen dat in Amsterdam de risico's toch te groot zijn voor verdere openstellingen.'

Brandhaard

Ze wilde een 'behoorlijk indringende waarschuwing' geven. 'Wees terughoudend. Heb reële verwachtingen. Want wij moeten heel voorzichtig gebruikmaken van de ruimte.' Volgens haar bestaat het risico dat de stad brandhaard kan worden in een tweede golf van het coronavirus, bijvoorbeeld in het najaar.

'Het spijt me als ik een domper zet op de sfeer, maar het lijkt me wel belangrijk als we ons met zijn allen blijven realiseren hoe kwetsbaar we zijn', zei Halsema. Ze wil daarom ook terughoudend zijn met het stimuleren van regionaal, nationaal of internationaal verkeer naar de stad.