'Basisscholen begin juni weer open'

Vanavond is er een persconferentie over de maatregelen. Dan zal meer bekend worden over de zogeheten 'gereedschapskist' waarmee het kabinet kan bepalen of er wordt versoepeld of dat er toch strengere maatregelen komen.

Eerder besloot het kabinet dat basisscholen vanaf 11 mei weer half open mochten. Minister Slob liet op dat moment de scholen vrij over of ze de kinderen halve dagen lieten komen of om de dag. Wanneer de basisscholen weer helemaal open mochten, was toen nog niet duidelijk.

Vanaf 2 juni mogen de middelbare scholen ook gedeeltelijk open. Wel moeten de middelbare scholieren 1,5 meter afstand van elkaar en de leraren houden.

Horeca

Verder laten bronnen laten aan de krant weten dat eerdere opening van de horeca voor 1 juni er niet in zit. De branche hoopte voor juni nog open te gaan om tijdens Pinksteren om nog wat te verdienen, maar dat gaat niet lukken.

Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen weer buiten sporten. De sportscholen zullen wel voorlopig dicht moeten blijven. Het Outbreak Management Team (OMT) komt volgende week met een nieuw advies over de eventuele heropening voor 1 september.