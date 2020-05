Aantal uitkeringen met 6000 gestegen, sterkere stijging dan landelijk

Het aantal WW-uitkeringen in Amsterdam en omliggende gemeentes is in april met zo'n 6000 gestegen naar ongeveer 26.000. Volgens het UWV komt dat grotendeels door de coronacrisis.

Opvallend is dat het aantal uitkeringen in en rond Amsterdam sterker gestegen is dan in de rest van het land. Daar was de stijging 16,7 procent, in Amsterdam en omgeving is het 28,7 procent.

Vooral mensen die als uitzendkracht werkten melden zich bij het UWV. Het aantal uitkeringen steeg daar met zo'n 110 procent. Ook in de horeca (77 procent) en cultuur (36 procent) is een grote stijging te zien.

Het aantal online vacatures is ook sterk gedaald, veel meer dan in de rest van het land. Het gaat dan om vacatures in de dienstverlenende, bedrijfseconomische en administratieve sector. Dat komt volgens het UWV doordat er relatief veel van dat soort banen zijn in de stad en omgeving