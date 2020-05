Moet je in de blote arm niezen als je een T-shirt draagt? En meer vragen over de coronacrisis

Nies en hoest in je elleboog. Een advies dat we de afgelopen tijd maar al te vaak voorbij hoorden komen. Maar wat als je een t-shirt met korte mouwen wilt dragen? Dan nies je alsnog op een stukje blote huid. De vraag is of dat wel zo coronaproof is.

Een actueel thema, nu de zomer voor de deur staat. Dit hemelvaartweekend belooft het al mooi weer te worden. Daarom hebben we de vraag onder meer voorgelegd aan Ingrid Spijkerman, hoofd Infectiepreventie bij het AMC. 'Ja, ook bij korte mouwen in je elleboogplooi niezen', is haar antwoord. 'Je elleboog komt maar weinig in contact met voorwerpen en mensen.'

Een woordvoerder van de GGD sluit zich daarbij aan. 'Ook als je korte mouwen draagt, moet je nog steeds in je elleboog niezen, zodat het snot niet aan je handen komt. Met je handen zit je namelijk veel aan deurknoppen en gebruiksvoorwerpen.'

En via de handen kunnen ziekteverwekkers nou eenmaal gemakkelijk worden verspreid, meldt het RIVM. Zeker als je daarmee de ogen, neus of mond aanraakt. De coronavirusdeeltjes kunnen zo via de slijmvliezen in het lichaam terechtkomen.

Het advies blijft daarom om altijd voor de zekerheid de handen goed te blijven wassen, benadrukt de GGD. 'En als er snot in je elleboog zit, zou je met water en zeep ook je armen en elleboog mee kunnen wassen.'