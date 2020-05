Zondag lekker AT5 kijken, want dan is het 25 jaar geleden dat Ajax de Champions League won

Woensdag 24 mei 1995. Voor de een is die dag een eeuwigheid geleden, maar voor veel ietsiepietsie oudere Ajaxsupporters is het als de dag van gisteren. Dat was de dag dat Ajax de Champions League won en meteen ook de laatste keer dat de cup met de grote oren naar Amsterdam kwam.

Bij AT5 volgden we Ajax toen natuurlijk al op de voet. Het was een tijd waarin het woord 'uitzendrechten' nog nauwelijks bestond en wij als stadszender bijna overval bij konden zijn. Dat leverde fantastische beelden op en die gaan we allemaal nog een keer uitzenden. Zondag, vanaf 12.00 uur om precies te zijn.

We nemen je mee naar de dagen voor de finale tussen Ajax en AC Milan en gaan via de dag van de finale in Wenen door naar het bizarre volksfeest de dag erna in Amsterdam. Met 200.000 fans op het Museumplein en misschien nog wel meer uitzinnige supporters langs -en in - de grachten. Vandaag een voorproefje van alle gekkigheid. Zondag alles online en op tv.