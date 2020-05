Drie mannen stelen Rolex-horloge bij gewelddadige woningoverval in Diemen

Het moeten angstige momenten zijn geweest voor de moeder en dochter in een woning aan de Rietzangerweg in Diemen halverwege april. De moeder ziet opeens drie mannen met bivakmutsen bij de voordeur staan en vlucht naar de buren, niet wetend dat haar dochter ook in huis is. Zij heeft het drietal opeens in haar slaapkamer staan waar ze bedreigd wordt en bestolen van een Rolex-horloge.

In het opsporingsprogramma Bureau 020 heeft de politie beelden vrijgegeven van drie mannen die verdacht worden van de woningoverval. 'De beelden zijn helaas niet scherp, maar boven in beeld zijn drie verdachten te zien, een van hen heeft een motorscooter bij zich' zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. In de nacht van 11 op 12 april komt het drietal rond 4.45 uur aan bij de woning. De eigenaresse is op dat moment thuis en hoort geluiden bij de voordeur. Als ze een kijkje gaat nemen ziet ze mannen met bivakmutsen volledig in het zwart gekleed. Ze schrikt zich rot en vlucht het huis uit naar de buren. 'Onderweg daarnaartoe hoort ze een harde knal, waardoor ook de dochter van de bewoonster wakker wordt. Die is eerder die nacht thuisgekomen, dat heeft haar moeder niet gemerkt' zegt Stor.

De dochter hoort harde voetstappen op de trap en ziet opeens drie mannen in haar slaapkamer staan. Een van hen bedreigt haar en roept dat ze haar horloge moet geven. Het gaat om een Rolex-horloge die voor de dochter een grote emotionele waarde heeft, ze heeft hem namelijk van haar overleden vader gekregen. Motorscooter De drie vragen haar ook naar de kluis, maar als ze aangeeft dat die er niet is gaat het drietal er vandoor. Op een andere bewakingscamera is de motorscooter in een flits te zien en te horen. Mensen die de beelden zien kunnen de politie helpen met de herkenning van het geluid van de uitlaat van de motorscooter, maar ook komt de politie graag in contact met mensen die de mannen door de buurt hebben zien lopen. 'Het is natuurlijk voor moeder en dochter een hele heftige ervaring geweest, ondanks dat de beelden niet heel herkenbaar zijn hopen we toch dat mensen ons kunnen helpen deze zaak op te lossen' zegt Stor.