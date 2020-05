Stad volgt versoepelingen coronaregels, maar Halsema huiverig voor terugkeer toerisme

Amsterdam als brandhaard voor een mogelijke tweede coronagolf in de herfst: met die waarschuwing antwoordde burgemeester Femke Halsema gisteren op een verzoek van verschillende raadsleden. Zij willen dat de stad zich opmaakt voor de terugkeer van de internationale toeristenstroom naar de stad. Maar de burgemeester vindt het daar nog te vroeg voor.

De vraag is, is dat terecht? Hoe waarschijnlijk is het dat Amsterdam een brandhaard wordt als er in de herfst een mogelijke tweede golf van coronabesmettingen over het land trekt? Een eenduidig antwoord op die vragen is niet te geven. Diverse virologen waarschuwen voor een opleving van het virus in de herfst. RIVM-baas Jaap van Dissel zei vandaag in de Tweede Kamer dat het virus zich waarschijnlijk gaat gedragen als een veenbrand, waarbij plotselinge oplevingen in bepaalde gebieden mogelijk blijven.

Quote 'Eigenlijk hebben we maar net genoeg ruimte als we die met elkaar moeten delen' Femke Halsema, burgemeester

Amsterdam zou zo'n gebied kunnen zijn, want het is een stad is met veel inwoners die samen gebruik moeten maken van een kleine openbare ruimte. Naar school gaan, op de fiets naar werk, sporten in het park en buiten spelen op straat: Amsterdammers doen dat op een heel klein oppervlak vergeleken bij andere steden in Nederland. Volgens het RIVM is het common sense om aan te nemen dat de kans op besmettingen in een grote stad nu eenmaal hoger ligt dan in het buitengebied. Openbare ruimte voor Amsterdammers 'Eigenlijk hebben we maar net genoeg ruimte als we die met elkaar moeten delen, als we rekening moeten houden met anderhalve meter', zei Halsema gisteren in de gemeenteraad. De openbare ruimte die er is in de stad, moet op dit moment vooral ten goede komen aan Amsterdammers zelf, zo oordeelde ze. Maar dat schuurt, want diverse partijen, waaronder Forum voor Democratie en het CDA, willen dat er langzaam gewerkt wordt aan het op gang brengen van de toeristenstroom, mits de coronacijfers dat toelaten. Zonder toerisme blijft de Amsterdamse economie, met meer dan achtduizend horecabedrijven, op zijn gat liggen, zo denken zij.

Quote 'Nu het signaal afgeven van het laten herleven van internationaal toerisme is riskant' Femke Halsema, burgemeester