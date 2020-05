Hoe zit het nu precies met de vaarregels? En meer vragen over de coronacrisis

Handig om te weten: deze regels zijn opgesteld door de Veiligheidsregio. Dat betekent dat de regels niet alleen in Amsterdam gelden, maar ook in Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Uithoorn. Leo mailt ons bijvoorbeeld met de vraag of de regel 'maximaal 2 personen per boot' ook buiten Amsterdam geldt. Ja, in omliggende gemeenten in elk geval wel. Mocht je elders in het land willen varen, kun je het beste even kijken wat die gemeente daar zelf over zegt.