Verpleeghuizen werken nog aan bezoekprotocol: 'Het moet wel voor iedereen veilig zijn'

Alle verpleeghuizen kunnen vanaf 25 mei weer bezoek ontvangen. Dat werd gisteren bekend gemaakt door minister De Jonge van Volksgezondheid. Voorwaarde is dat de tehuizen daar zelf aan toe zijn. Bij de verzorgingshuizen in Amsterdam wordt hard nagedacht over of en hoe bezoek familie kan bezoeken.

'Het moet verantwoord, veilig en verstandig', laat Amstelring weten aan AT5. In de stad heeft Amstelring 22 verzorgings- en verpleeghuizen, zoals het Leo Polakhuis in Nieuw-West en de Rietvinck in de binnenstad. De deuren van elke locatie worden niet meteen geopend voor alle visite. 'Het is bij Amstelring sowieso altijd maatwerk. Elke gebouw zit anders in elkaar.' Daarnaast zal bezoeken lastiger worden als er bewoners zijn die besmet zijn met het coronavirus. 'Dat zijn we allemaal aan het inventariseren.'