De politie doet nieuwe getuigenoproep in zaak schietincident Reina Prinsen Geerligsstraat

De politie doet via het opsporingsprogramma Bureau 020 opnieuw een getuigenoproep naar aanleiding van een schietincident Slotermeer afgelopen november. Aan de Reina Prinsen Geerligsstraat werd een 27-jarige Amsterdammer midden in de nacht in zijn been geschoten. Ondanks het verrichte onderzoek is het voor de recherche nog niet duidelijk wat er zich die avond precies heeft afgespeeld.

'Hij rent weg in de richting van het Gerbrandypark terwijl er meerdere schoten gelost worden, de vermoedelijke schutter komt achter hem aan', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. 'De andere mannen rennen weg in de richting van de Theodorus Dobbestraat.

Het slachtoffer loopt in de nacht van zondag 10 op maandag 11 november rond 03.30 uur op de Reina Prinsen Geerligsstraat in Slotermeer, als hij opeens een vuurwapen op zijn hoofd gericht krijgt.

In eerste instantie heeft het slachtoffer niet door dat hij geraakt is door een van de kogels, maar al snel voelt hij dat hij in zijn been geschoten is. Hij slaagt er zelf nog in om de hulpdiensten te bellen, die hem eerste hulp verlenen en vervolgens naar het ziekenhuis brengen. De omgeving wordt die nacht nog doorzocht, maar dat levert geen aanhoudingen op.

Mogelijk opgewacht

'Het is niet duidelijk waarom het slachtoffer beschoten is. Hij geeft zelf aan dat hij denkt dat de mannen hem wilde beroven. De recherche onderzoekt dit, maar houdt er ook rekening mee dat hij is opgewacht', zegt Stor.

Een getuige weet agenten namelijk te vertellen dat vlak voor het incident een groepje personen in een portiek op de Reina Prinsen Geerligsstraat zou hebben gehangen. 'Op het plaats delict, en ook in het portiek zijn verschillende sporen in beslag genomen, die worden momenteel onderzocht in de hoop dat daar nieuwe aanknopingspunten uitkomen.'