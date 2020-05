Mag ik na 1 juli met drie vriendinnen in een bungalow overnachten? En meer vragen over corona

Samenkomsten met drie of meer personen waren tot nog toe niet toegestaan. Maar de regels worden per 1 juni wat versoepeld, bleek afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie. Ook vriendengroepen mogen dan buiten weer bijeen komen, mits er 1,5 meter afstand gehouden wordt. 'En zolang het geen evenement wordt', benadrukte premier Rutte.

Een barbecue in het park zit er dan dus weer in. Tenminste, als dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar mag je ook weer andere uitstapjes plannen met vrienden? Zo wil Ineke graag weten of ze straks weer met vriendinnen in een bungalow mag overnachten.

Het antwoord daarop vanuit de overheid is opvallend. Het mag, maar mensen die niet tot een huishouden behoren moeten in een bungalow altijd 1,5 meter afstand houden én toegang hebben tot hun eigen sanitair.

Het is de vraag in hoeverre dat in de praktijk mogelijk is. Ook bij HISWA-RECRON, de branchevereniging voor watersport en recreatie, zijn daar twijfels over. Eerder stelde de branchevereniging in opdracht van het kabinet protocollen op, onder meer voor de verhuur van bungalows. Maar daarbij werd er nog van uitgegaan dat er één huishouden in een bungalow zou overnachten.

Nu de regels minder strikt lijken te zijn, worden ze volgens een woordvoerder 'lastiger om te interpreteren'. 'Daarom gaan we hierover vragen stellen aan de Tweede Kamer.' Mogelijk wordt het protocol daarna aangepast, verwacht ze. 'Maar daar moeten we eerst goed over nadenken. Want hoe gaat dat eruit zien in de praktijk? Het is niet makkelijk om constant 1,5 meter afstand te houden in een bungalow.'

Vooralsnog is het daarom verstandig om voorzichtig te zijn met boeken, denkt de woordvoerder. 'Ga er eerst nog maar uit van een bungalow per huishouden, zoals tot nu toe het geval was.'

De parken zelf lijken verdeeld te zijn over dit onderwerp. Zo staat op de website van Roompot dat 'familie en vrienden in dezelfde woning mogen verblijven als er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden'. Landal GreenParks meldt daarentegen nog minstens tot 1 juni een maximale bezetting van één huishouden te adviseren.

Ook Center Parcs is nog terughoudend. Gasten wordt geadviseerd om vooral de landelijke richtlijnen in de gaten te houden. Wie toch al met meer dan één huishouden in een cottage wil overnachten, wordt gevraagd om eerst contact op te nemen met de klantenservice.