Herinrichting Hobbemakade tussen Stadionweg en Roelof Hartstraat: laatste loodjes

De Hobbemakade heeft voor het laatst een grote onderhoudsbeurt gehad in de jaren zeventig. Het was dus hoog nodig om de straat aan te pakken. Projectleider Robert Sminia vertelt in AT5's Het Verkeer meer over de herinrichting. 'We zijn er vorig jaar in juni mee begonnen tot eind november, toen was het weer slecht waardoor we het werk niet helemaal konden afmaken. We maken de werkzaamheden nu af en we herstellen de schades. Straks komt de nieuwe definitieve deklaag eroverheen, zodat de weg weer helemaal klaar is', aldus de projectleider.

Elke dag bekijks

Een betrokken buurtbewoner komt bijna elke dag even bij de werkzaamheden kijken. 'Ik woon hier en ik mag het graag zien wat ze hier allemaal aan het doen zijn. Ik kom zelf uit de aannemerij en ik ben al tien jaar met pensioen. Ik vind het altijd wel leuk hoe ze dit doen.' De werkmannen vinden de betrokkenheid van mensen uit buurt leuk. 'Ik ken de man niet hoor, maar hij komt altijd even kijken. Dat is toch wel gezellig, een beetje interesse', vertelt een van hen.