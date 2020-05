'Je gaat open om je gasten wat te bieden, maar je houdt het niet lang vol'

De theaters en restaurants in de stad staan te springen om weer open te gaan. Maar niet omdat ze daar de komende tijd veel geld mee zullen gaan verdienen, zeggen ze. AT5 sprak vandaag met ondernemers die de afgelopen weken druk bezig geweest zijn om hun zaak of theater weer veilig te kunnen openen.

Zo is de uitbater van Brasserie Lolita hard bezig geweest met een nieuwe indeling van zijn zaak. Binnen mogen straks dertig gasten zitten en tussen de tafeltjes moet 1,5 meter afstand zijn. In grote zalen is dat niet zo'n probleem, maar wel in het kleine restaurant in De Pijp, vertelt Steven Vermaas.

In theater De Meervaart is de afgelopen tijd hard gewerkt om straks 'coronaproof' voorstellingen te kunnen houden. De stoeltjes zijn weggehaald en grote loungebanken zorgen ervoor dat mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar kunnen zitten en er toch voldoende afstand gehouden kan worden.

'Negentig vierkante meter, dertig man en anderhalve meter uit elkaar, dat gaat heel lastig worden. Dus dan moeten we gaan rekenen, gaan schuiven en dan moeten we het eventueel zelfs met minder gaan doen. Maar de dertig wordt erg lastig ja.'

'We mogen niet uit het oog verliezen dat dit niet vijf voor twaalf is, maar het is al ruim over twaalf'

Directeur Yassine Boussaid ziet het openen van het theater in juni vooral als een gebaar richting de Amsterdammer. 'Om te laten zien dat cultuur nog steeds bestaat. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat dit niet vijf voor twaalf is, maar het is al ruim over twaalf.' Genoeg verdienen kan het theater niet met de maximaal 51 zitplaatsen die nu gecreëerd zijn.

'Zin om open te gaan'

Ook Vermaas zegt dat het maar de vraag is of het openen van de zaak economisch gezien rendabel is. 'Als je open gaat, dan ga je open omdat je er zo onwijs veel zin in hebt en omdat je de gasten weer wat wil bieden. Maar dat houden we niet te lang vol.'