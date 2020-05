Jongen gooit pistool op straat tijdens vlucht voor politie in Centrum

De politie heeft vrijdagavond vier jongeren opgepakt in het centrum, onder meer vanwege het bezit van een vuurwapen. Ze zouden eerder die avond iemand achtervolgd hebben.

Na een melding over de achtervolging hielden agenten in burger een groep jongeren tegen. Volgens de melder had een van de jongeren een mes bij zich. Toen de agenten de jongeren fouilleerden, rende een jongen weg.

Tijdens het rennen gooide hij een pistool weg. Hij kon uiteindelijk opgepakt worden. Ook drie anderen werden aangehouden, wegens het belemmeren van een aanhouding en belediging.