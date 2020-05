Boomsma in De Balie Live: 'Dit is het moment om type toerisme te veranderen'

Programmamaker Sophie Rutenfrans sprak Boomsma en de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond over de gevolgen van de coronacrisis voor Amsterdammers. Zo vertelt Zuurmond welke zorgen hij heeft over de toekomst op de korte en middellange termijn.

Voorstel

Boomsma kwam deze week, samen met de ChristenUnie, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren, met een voorstel om 'overlastgevend toerisme' straks te weren. Dat zou volgens de politieke partijen bijvoorbeeld kunnen door de panden van bedrijven die failliet gaan straks alleen als woonruimte te gebruiken.

'Het is wel een moment om met name even goed na te denken over het type toerisme', zei Boomsma. 'En daar een bepaalde verandering in te proberen te bewerkstelligen. Want die Wallen, dat was dus volstrekt onhoudbaar geworden. Je loopt er nu rond en de ongekende schoonheid van dat gebied komt weer tot leven. Het is een verademing voor de mensen die er wonen. Dat kon niet langer zo.'

Niet redden

Wel hoopt hij dat er een ander soort toeristen terugkomt, vooral vanwege het aantal banen van Amsterdammers in de toeristische sector. 'Helemaal zonder toerisme gaan we het zeker ook niet redden.'

Het voorstel werd vanavond wel weggestemd door een meerderheid van de gemeenteraad.