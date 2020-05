Zomerse temperaturen van korte duur tijdens hemelvaartweekend

Deze Hemelvaartsdag is het volop zomers, met veel zon en hooguit wat sluierbewolking. De temperatuur komt vandaag uit op zo'n 24 graden. 'Met weinig wind kun je de zon voelen prikken op je huid', aldus de meteorologen van Weeronline. Ook halverwege de avond blijft het warm met zo'n 20 tot 23 graden.

Op vrijdag wordt het opnieuw zomers warm met een temperatuur van zo'n 22 graden. In de middag koelt het vanuit het westen geleidelijk af. Anders dan vandaag, is het morgen bewolkt en is er kans op een bui.

Tweede helft koeler

De rest van het weekend wordt het duidelijk minder warm met zo'n 16 tot 19 graden, wat overigens normale temperaturen zijn in de tweede helft van mei. Wel blijft het naar verwachting droog.

Let daarbij goed op de zonkracht, want die is dit weekend met een UV-index van 6 tot 7 erg hoog. Dat betekent dat de onbeschermde lichte huid na ongeveer een kwartier kan verbranden.