Van vermeende 'trek naar het platteland' door corona is nog geen sprake

De afgelopen weken voorspelden journalisten, wetenschappers en trendwatchers 'de trek naar het platteland' als gevolg van corona. De stad zou in 'het nieuwe normaal' aantrekkingskracht verliezen waardoor stedelingen naar het platteland zouden verhuizen. Na een korte belronde langs Funda, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt deze bewering niet op cijfers gestoeld. De redactie van het AT5 programma Bouw Woon Leef brengt in kaart wat we wel in dit stadium kunnen concluderen.

De redenatie is dat door het thuiszitten mensen meer waarde hechten aan buitenruimte. Daarbij zou thuiswerken in het tijdperk na corona de norm blijven waardoor mensen op grotere afstand van hun werk kunnen gaan wonen. Verder zou het platteland lonken doordat daar meer ruimte is om afstand tot elkaar te houden.

Geen cijfers voor trek naar platteland door corona Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde dinsdag cijfers over binnenlandse migratie waarna Het Parool concludeerde: 'De trek naar het platteland zet onverminderd voort. Sinds de corona-uitbraak vertrokken zo’n 120 Amsterdammers meer naar een plek elders in het land, dan dat er mensen deze kant op kwamen.' Maar CBS-socioloog Tanja Traag wijst erop dat een verhuizing naar elders in het land ook een verhuizing naar stedelijke gebieden kan zijn. Waar de stedelingen precies naartoe verhuizen, daar heeft het CBS nog niet naar gekeken en dus kan nog niet geconcludeerd worden dat er sprake is van meer verhuizingen van stedelingen naar landelijke omgevingen sinds corona. Funda analyseerde de zoekopdrachten op hun site van voor en na de uitbraak van het coronavirus en ziet daarbij ook geen verschuiving in het zoekgedrag van steden naar dorpen. Landelijk bleef het aantal zoekopdrachten naar woningen in de tien grootste steden gelijk.

Meer vraag naar buitenruimte Huizen met een tuin of buitenruimte zijn wel meer in trek ziet Funda. Het aantal zoekopdrachten met het filter buitenruimte of tuin is met 18% en 19% gestegen ten opzichte van voor het coronavirus. ‘Woonvoorkeuren die in een paar weken tijd zijn ontwikkeld, daarvan moeten we nog maar zien of die blijven in het tijdperk na corona', zegt Edwin Buitelaar die voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar de woningmarkt. Dat de stad zijn aantrekkingskracht zou verliezen heeft Buitelaar al eerder in de geschiedenis gehoord. 'Toen ICT opkwam in de jaren 90, toen zouden woon- en werkplek minder nabij elkaar hoeven te zijn. Men sprak van death of distance, oftewel afstand zou onbelangrijk worden. Het omgekeerde hebben we gezien, de trek naar de stad werd alleen maar groter.' 'De stad is niet alleen een plek waar je werkt, maar ook een consumptie-plek', waarmee hij doelt op onderwijs, cultuur en horeca. Dat laatste is volgens Buitelaar ook een belangrijke reden waarom mensen in de stad willen wonen. Het PBL ziet wel al jaren de trend dat Amsterdammers tussen de 30 en 40 jaar naar een betaalbaardere eengezinswoning verhuizen buiten Amsterdam.