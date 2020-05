Hogere celstraf geëist voor brute verkrachting van drie vrouwen

De 33-jarige Amsterdammer wordt ervan verdacht in 2015 een 21-jarige vrouw en een vrouw van 75 jaar te hebben beroofd, bedreigd en verkracht. Ook zou hij twee jaar eerder een 60-jarige vrouw in haar woning bij een zorginstelling hebben verkracht. G. werd in 2017 tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld, maar ging in beroep.

Grof geweld

Een van de slachtoffers is Ietje, die bij het Helmersplantsoen haar honden uitliet. Ze werd bij de verkrachting meegesleurd, bij de haren gepakt en mishandeld. Ze vertelde vorige week aan AT5 dat ze ondanks de coronacrisis gebruik wil maken van haar spreekrecht.

Ook bij de andere twee verkrachtingen werd grof geweld toegepast. De 21-jarige vrouw kreeg een mes op haar keel en werd met de dood bedreigd. De 60-jarige vrouw lag, volgens een nachtzuster die destijds het alarmnummer belde, 'bont en blauw geslagen op de grond'.

Tbs met dwangverpleging

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat G. de dader is. 'Gezien de aard van de feiten waarvoor verdachte in deze zaak wordt vervolgd, gezien het strafblad van verdachte en gezien de duurzame persoonlijkheidsstoornis, eist de algemene veiligheid van personen oplegging van de maatregel van tbs met dwangverpleging', aldus de advocaat-generaal.

Tijdens de verkrachtingen zijn er ook sieraden en een mobiele telefoon gestolen. Daarom wordt G. naast verkrachting en afpersing ook voor diefstal met geweld vervolgd. Het gerechtshof doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.