Na jarenlange strijd streep door komst longstayhotel aan Jan Pieter Heijestraat

Op de hoek stonden ooit sociale huurwoningen, die duidelijk aan onderhoud toe waren. Toen mocht de projectontwikkelaar op die plek koopwoningen voor senioren gaan bouwen, maar die kwamen er mede door de toenmalige kredietcrisis niet. De oude woningen bleven staan en het zag er verloederd uit.

In 2010 gingen de woningen dan toch definitief tegen de vlakte, maar vier jaar later veranderden de plannen van woningen naar een hotel met 55 kamers, horeca en een supermarkt. Een aantal bewoners van de Kinkerbuurt kwam tegen de plannen in verzet.

Vergunningsaanvraag afgewezen

Na tal van rechtszaken droeg de Raad van State de gemeente op beter te onderbouwen waarom het nieuwe complex niet leidt tot parkeerproblemen en onveilige verkeerssituaties in de buurt. Dat lukte de gemeente niet, waarna de vergunning werd vernietigd. Omdat de plek inmiddels in een gebied ligt waar sinds 2017 een hotelstop van kracht is, heeft de gemeente nu bij een herbeoordeling de omgevingsvergunning voor het longstayhotel afgewezen.

'Na het oordeel van de Raad van State kon de gemeente eigenlijk ook niet meer anders', vertelt Henk van Dijk van actiecomité Lonstay No Way opgelucht. 'Maar we zijn er nog niet. De ontwikkelaar is bij de Raad van State een nieuwe zaak gestart vanwege de wijziging van het bestemmingsplan op die plek. Ik acht de kans klein, maar daardoor bestaat er een mogelijkheid dat er in de toekomst een nieuw project wordt gestart dat ook een hotel wordt.'

'Mogelijk nog twee of drie jaar'

Hij hoopt dat de gemeente na het juridische getouwtrek nu doorpakt. 'Koop desnoods die ontwikkelaar uit en start met de bouw van woningen. Voordat de Raad van State in deze nieuwe zaak uitspraak doet, zijn we mogelijk weer twee of drie jaar verder. We gaan door tot er woningen staan.'

Projectontwikkelaar Eras Investments was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.